Hier, le deuxième débat des candidats LR pour la candidature à la présidentielle n’était rien d’autre qu’une dégringolade idéologique !

Les candidats LR se rendent a Colombey Les Deux Eglises pour participer a un hommage au General De Gaulle a l occasion de l anniversaire de sa mort © Maxppp / Vincent Isore

Au lendemain de la COP26, l’écologie est expédiée en une phrase magique : produisons français. Le reste est une longue glissade identitaire.

Valérie Pécresse en est à vouloir défendre je cite la civilisation française, son grand combat, qu’elle annonce avec l’air de détermination que l’on prend pour annoncer que l’on part à la guerre : la lutte contre le burkini !

Michel Barnier (je prends à dessein les deux candidats censément les plus modérés), estime qu’il y a des régions et des villes… (pas des quartiers !) des régions ( !) où l’on ne se sent plus en France. Et tous les candidats de proposer des mesures toutes plus inconstitutionnelles les unes que les autres.

Les cinq candidats LR obnubilés par Éric Zemmour et des militants, très conservateurs (100.000 votants pour cette primaire interne) en perdent tous leurs repères.

A côté de ce que disait hier soir Nicolas Sarkozy, pourtant réputé autoritaire en 2007, qui se présentait, comme un petit Français de sang mêlé et qui prévoyait d’en finir avec la double peine, laisse le souvenir d’un irresponsable bienpensant.

Et que dire de l’identité heureuse d’Alain Juppé en 2016, ce bobo soumis à la doxa droit de l’hommiste ? Les terroristes et les islamistes auraient-ils entre temps à ce point réussi à nous faire perdre notre sang-froid, à changer les mentalités pour imposer leur agenda identitaire ? J’ai passé quelques coups de fil à des députés LR peu impliqués dans la compétition, pour voir s’ils cautionnaient cette glissade.

Comment réagissaient-ils ?

Les plus compréhensifs m’expliquent que les candidats sont obligés d’en passer par là parce que les militants LR sont beaucoup plus à droite que les électeurs LR. Ça a toujours été le cas mais d’habitude il y a un vrai chef. Chirac ou Sarkozy arrivaient à imposer un discours relativement raisonnable.

Sans chef (et Christian Jacob n’en est pas un), le parti dérive.

Or le courant est fort avec la dynamique Zemmour. Les cinq candidats ne peuvent pas avoir l’air de vouloir prendre le dessus les uns sur les autres. Ce serait très mal vécu par les militants. Ils tentent donc de se différencier par des surenchères.

Les surenchères d’ordre autoritaires et identitaires, contrairement aux idées économiques et sociales, sont plus faciles à formuler et immédiatement efficaces pour une base militante en attente de leadership.

Ce sont des promesses qui nécessitent plus de coups de menton que de chiffres, plus de passion (même feinte) que de raisonnement. Cet effondrement idéologique, cette pauvreté conceptuelle, est une publicité vivante et gratuite pour Eric Zemmour (qui en matière de surenchère les bat tous) et surtout pour Emmanuel Macron qui a maintenant à disposition tous les arguments classiques de la droite modérée (Et l’électorat de droite modérée existe toujours !) La semaine prochaine, le débat aura lieu sur CNews.

Je vous laisse imaginer. Ça va encore descendre. Et la semaine d’après c’est vous qui l’animez Léa... Vous serez peut-être obligée de creuser pour aller les interroger !