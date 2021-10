Comprendre le débat autour du nucléaire… Voilà un débat nécessaire, technique et idéologique qui doit être tranché dans les prochains mois.

Le débat sur les énergie devrait être central dans la presidentielle. Ici éoliennes et la centrale nucléaire de production d'électricité de Cruas-Meysse © Getty / Jean-Marie HOSATTE/Gamma-Rapho

Parce que pour décarboner notre économie, il va falloir consommer plus d’électricité.

Beaucoup d’usages (transport, chauffage) sont satisfaits par le carbone et devront passer à l’électrique. La clé du débat sur le nucléaire est là : est-ce que l’efficacité énergétique et la sobriété qui progressent compenseront l’accroissement du besoin en électricité ?

Quand Yannick Jadot dit que l’on peut sortir du nucléaire en 20 ans, voir 25 (bientôt parions qu’il dira 30 ans) il rejoint une forme de consensus sur le fait que le nucléaire, même déclinant, est encore indispensable pendant plusieurs décennies. Les écologistes veulent agir pour que l’augmentation de la demande d’électricité soit très faible.

Il faut alors des mesures fortes de sobriété et changer de nombreuses habitudes de consommations

Ils doivent démontrer que cela peut, en outre, améliorer la qualité de la vie. Le gouvernement, lui table sur une augmentation de la demande électrique plus importante. La réalité sociale du pays empêcherait une politique de sobriété énergétique trop brutale. Le syndrome gilets jaunes reste fort.

Donc deux stratégies s’opposent…

Ecartons d’abord du débat utile, ceux qui (principalement à l’extrême-droite et parfois à droite) disent qu’il faut tout miser sur le nucléaire et arrêter le renouvelable, démonter les éoliennes présentées comme des moulins diaboliques.

Ecartons de même ceux (très rares) qui estiment que l’on doit sortir du nucléaire demain matin. Il reste ceux qui veulent sortir en 25 ans, quitte à adapter les centrales en fin de vie, et ceux qui veulent composer un mixte énergétique avec du nucléaire modernisé et du renouvelable renforcé.

Emmanuel Macron est de ces derniers. Pour cela il faut poursuivre le programme EPR, (pour l’instant ruineux) et développer la recherche sur de petits réacteurs plus prometteurs. Donc d’un côté le pari de la sobriété et de la transformation profonde de notre mode de vie… un pari qui nécessite une acceptation sociale, qui, pour l’heure, n’a pas l’air d’être acquise.

De l’autre, l’engagement de dizaines de milliards dans une technologie encore aléatoire et dont les effets ne devraient se faire sentir que vers 2035, c’est-à-dire après le délai de 10 ans fixé par le GIEC pour dévier de la trajectoire infernale. Des sommes faramineuses qui pourraient manquer à la rénovation thermique massive des bâtiments, à la révolution agricole nécessaire et à la recherche sur le renouvelable et le stockage d’électricité.

Le débat, en fait, est une forme de dilemme !

Pour commencer il faudrait que les écologistes arrêtent de considérer les propositions du gouvernement comme le simple reflet d’une soumission aux lobbies de l’atome. Et que la majorité cesse de considérer, les écologistes (qui les 1ers ont soulignés les limites de nos systèmes) comme des amish technophobes.

En réalité tous ceux qui affichent des certitudes définitives en ces domaines sont bien présomptueux. Les choix à faire auront de tels impacts sur nos modes de vie et nos relations sociales, qu’il faudrait vraiment –qu’en lieu et place des lubies identitaires- le débat énergétique soit LE cœur de la campagne présidentielle. Vœu pieux sans doute.