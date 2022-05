Le discours retentissant de huit étudiants d’AgroParisTech lors de la cérémonie de remise de leurs diplômes.

Discours retentissant de huit étudiants d'AgroParisTech © Agro ParisTech

Il faut aller voir la vidéo devenue virale de ces ingénieurs fraichement diplômés qui remettent en cause le contenu de leur apprentissage et appellent leurs camarades à, c’est leur mot, bifurquer, utiliser leurs compétences pour une autre agriculture.

Nous sommes –disent-ils- plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers d'obtenir ce diplôme, à l'issue d'une formation qui pousse à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Ces étudiants précisent qu’ils vont rejoindre des actions alternatives comme Notre-Dame-des-Landes, devenues lieux d’expérimentation, entre-autre, agricoles. Ils n’en sont plus à contester l’agriculture intensive, industrielle, boostée aux intrants.

Ils dénoncent les solutions censées réduire l’impact de l’agriculture sur la biodiversité et le réchauffement via des technologies innovantes.

Ils prônent plutôt des solutions radicales, ultra locales et anti-productivistes. Leur discours pourrait paraitre désenchanté parce qu’ils rejettent l’idée selon laquelle la lutte contre la dégradation de la planète ne serait que technique, ou d’abord technique.

En réalité ces étudiants proposent des alternatives à la fois scientifiques (agricoles) et inspirées par la tradition libertaire ou communaliste. La technocritique, la méfiance envers les effets du progrès technique n’est pas neuve (Chaplin, Les Temps modernes) et avant cela le mouvement des Luddites en Angleterre au début de l’ère industrielle.

Ces étudiants ont été très critiqués ces derniers jours…

Oui, ils suscitent beaucoup de commentaires. Ils sont traités d’amish, d’irresponsables décroissants, de zadistes déserteurs de la vraie cause écologiste ou d’égoïstes déconnectés, promoteurs d’une agriculture incapable de nourrir la planète. En fait ces nouveaux ingénieurs sont d’une génération revenue de ce que l’historien François Jarrige appelle le thechnofidiésme, de l’inféodation au progrès technique. Les alternatives proposées par des écologistes radicaux, souvent jeunes et très diplômés, peuvent être vue, à l’inverse, au regard de la situation de la planète, comme innovantes, même d’un point de vue scientifique (ce en quoi ils ne sont pas à classer dans les antimodernes).

Au début des années 1960 au plus fort de l’idée de l’agro-industrie Edgard Pisani, ministre de l’agriculture d’alors disait (il l’a regretté quand il est devenu écologiste beaucoup plus tard) si les consommateurs veulent du lait rouge et des pommes carrées, l’agriculture française saura leur en fournir. On n’est pas allé jusque-là mais l’industrie agricole nous propose toujours des tomates en hivers.

Dans quelques années on se souviendra de cette hérésie comme d’un crime contre la nature

Les AgroParisTech rebelles ne sont ni rétrogrades (ils innovent) ni déserteurs (ils s’engagent personnellement) ni utopistes (ils réagissent à un danger avéré) ni même antisciences puisqu’ingénieurs ils partent de l’état physique de la terre pour en tirer des conclusions à la fois scientifiques, sociales et politiques. Ont-ils raison pour autant, ne proposent-ils pas des solutions limitées, plus libertariennes que libertaires ? Une chose est sûre, ils ne méritent pas la condescendance de la part de ceux qui se disent rationnels mais ont admis bien trop tard la réalité (scientifique justement) du dérèglement climatique.