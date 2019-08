Depuis plus d’an, un mouvement social inédit contre la corruption de la classe politique haïtienne embrase Haïti. Tout est parti d’une photo et d’une question postées sur Twitter : "Où est l’argent du PetroCaribe ?"

Le 14 août 2018, un cinéaste haïtien, Gilbert Mirambeau Junior, publie sur son compte Twitter une photo de lui, les yeux bandés, tenant une pancarte.

Le PetroCaribe est un programme d’aide imaginé par le président vénézuélien, Hugo Chavez, à destination des pays des Caraïbes et d’Amérique centrale. Les Etats signataires achètent du pétrole vénézuélien mais ne paient que 60% de la facture. Les 40% restants sont une sorte de prêt d’aide au développement avec 1% d'intérêt à rembourser sur 25 ans.

Plus de dix ans après le début du programme, Gilbert Mirambeau Junior interpelle le président haïtien sur ce que sont devenus les 4 milliards de ce programme. En quelques jours, la photo et le hashtag qui l’accompagne ( #KotKobPetroCaribe) deviennent viraux.

Dix jours après la publication du message, le mouvement des PetroCaribeChallenger dépasse le fil des réseaux sociaux pour investir la rue.

- Amélie Baron, correspondante en Haïti pour RFI

Il faut que les gens s’impliquent, il faut qu’on arrête d’avoir peur. On est des citoyens. On paye ces gens pour nous servir. C’est nos taxes. Moi, je pense que c’est le moment de dire non à tout ça, par rapport à la corruption dans le pays, comme si c’est la norme, l’impunité et ce manque de justice.