Thanksgiving c'est le jeudi 28 novembre prochain et toutes les séries qui nous viennent des États-Unis se préparent à fêter dignement, comme chaque saison, cette fête dans leurs épisodes. Il y a 20 ans, l'effet miroir sur Thanksgiving, c'était notamment dans "Buffy contre les vampires".

David Boreanaz et Sarah Michelle Gellar, les héros de la série de Josh Whedon "Buffy contre les vampires" © AFP / Archives du 7eme Art / Photo12

Les origines de Thanksgiving c'est compliqué, ce qui est certain c'est qu'aux Etats-Unis, la fête religieuse a cédé le pas à un événement laïque familial ou amical largement célébré ... Tout commence par trois jours de fête en 1621. Bien des colons européens sont morts de maladie depuis leur arrivée en Amérique. Ceux qui ont survécu le doivent notamment aux bons conseils des Amérindiens qui leur apprennent entre autres à cultiver le maïs. Et comme dans un bon épisode de La Petite Maison dans la Prairie, suite à une bonne récolte, on invite à sa table ses voisins, et en l’occurrence les Amérindiens pour un grand moment de vivre ensemble.

Bon le hic, c’est qu’on ne va pas refaire l’histoire, et on sait ce qu’il advint d’une grande majorité des peuples autochtones et cela dès 1622.

Joss Whedon le créateur de Buffy contre les vampires qui souhaitait revenir ici sur « l’horrible conquête du territoire américain » et l’hypocrisie de Thanksgiving écrit un épisode diffusé aux Etats-Unis il y a tout juste 20 ans, le 23 novembre 1999 : Pangs en VO ou L'esprit vengeur en VF.

Retour sur le 8ème épisode de la saison 4 de Buffy dans l'Effet miroir où comment l’esprit d’un Amérindien vient hanter la petite ville de Sunnydale pour se venger des massacres perpétraient contre son peuple par les blancs.

Un épisode à théories.