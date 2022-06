Vous pensiez connaître votre Morel national par cœur ? Erreur ! Il se dévoile comme jamais dans l'Embellie ce matin...

L'acteur, metteur en scène, humoriste, essayiste, chanteur et chroniqueur de radio François Morel © Manuelle Toussaint

Omniprésent. Il est partout en ce moment et pour notre plus grand plaisir :

Son nom entre dans le Larousse édition 2023. Son disque François Morel chante Yves-Marie Le Guilvinec “Tous les marins sont des chanteurs” (Little Big Music) et le spectacle du même nom qui l'accompagne jusqu’au 26 juin 2022 au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le 16 juillet, il sera même sur la scène des Francofolies de La Rochelle pour interpréter ses meilleures chansons. Sans oublier le livre Ça va aller ! sorti chez Denoël en octobre dernier qui recueille ses Chroniques depuis 2019.

