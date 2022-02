Cinéma, littérature, amitié, amours… l'actrice et réalisatrice se dévoile dans l'Embellie !

L'actrice, scénariste et réalisatrice Valérie Donzelli © AFP / LOÏC VENANCE

Sa série Nona et ses filles, diffusée en décembre dernier, est disponible en VOD sur Arte.

Valérie Donzelli était récemment à l'affiche de Madeleine Collins d'Antoine Barraud et _On est fait pour s'entendrede Pascal Elbé. Son prochain rôle ? Dans Azuro_ de Matthieu Rozé, qui sortira en salles le 30 mars 2022.

Les références

Ses enfants

Le cinéma

King kong Théorie de Virginie Despentes / 2006

Le gai savoir de Friedrich Nietzsche / 1882

Les plages de Normandie à marées basses

L'architecture

"Où porter son regard..." par Eva Bester

The Last Will and Testament of an Extremely Distinguished Dog de Eugene O'Neill à lire en anglais ici.

La programmation musicale

Amour toujours - Clara Luciani (2021)

Funny Girl- Father John Misty (2021)

Le générique de l'Embellie a été composé par Flavien Berger.