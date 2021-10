Président du Festival de Cannes, légende vivante du paysage audiovisuel français, amoureux fou de musique... Pierre Lescure nous enchante dans l'Embellie !

Le journaliste, homme de radio, de télévision et de cinéma et directeur du festival de Cannes Pierre Lescure © AFP / Stéphane de Sakutin

Pierre Lescure est né le 2 juillet 1945 à Paris. Son histoire est liée aux grands noms de Canal Plus et du Festival de Cannes. Mais sa vie ne se limite pas là, au contraire ! Alors, au programme de son Embellie ce matin : cinéma certes, mais aussi littérature et musique…

Les références

Georges Simenon

Patrick Modiano

Fédor Dostoïevski

Léon Tolstoï

Alexandre Soljenitsyne

Francis Scott Fitzgerald

Dashiell Hammett

Horace McCoy

John le Carré

Frank Capra

Claude Sautet

L’exposition Vivian Maier au Musée du Luxembourg à Paris jusqu’au 22 janvier 2022.

"Où porter son regard..." par Eva Bester

Le Journal de Jean-Patrick Manchette

La programmation musicale

Point sensible - Malik Djoudi avec Lala &Ce (2021)

Skate - Silk Sonic (2021)

Le générique de l'Embellie a été composé par Flavien Berger.