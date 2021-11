Réalisateur de 10 films, comédien, journaliste, auteur... le légendaire Michael Kael de Groland se dévoile dans l'Embellie.

L'humoriste, réalisateur, journaliste et comédien Benoît Delépine © AFP / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

L'intégrale des films co-réalisés avec Gustave Kervern, dont le dernier en date Effacer l'historique, est disponible en DVD depuis peu (Ad Vitam)

et le livre Le Cinéma de Benoît Delépine & Gustave Kervern signé Christophe Geudin et Jérémie Imbert l'est aux éditions La Tengo.

Les références

Les œuvres de Bill Viola

La Course du rat de Gérard Lauzier (1978)

Charlie Chaplin

L’Age d’Or de Luis Bunuel (1930)

Jérôme Bosch

Substance mort de Philip K Dick (1977)

Sapiens : Une brève histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari (2015)

Le chant du poulet sous vide de Lucie Rico (2020)

Le rapport chinois de Pierre Darkanian (2021)

Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Borie (2021)

"Où porter son regard..." par Eva Bester

Ordo de Donald Westlake (1986)

La programmation musicale

Le poids de l'existence - Emily Loizeau (2021)

Alavrostishiotis - Monsieur Doumani (2021)

Le générique de l'Embellie a été composé par Flavien Berger.