Ils sont Ouïghours, Tibétains, Hongkongais, vivent en France, et se disent surveillés directement par la Chine, et harcelés au téléphone. Selon eux, les autorités chinoises cherchent à faire taire toute velléité de contestation.

Manifestation de Tibétains à Paris le 24 mars 2019. © Radio France / Nathanaël Charbonnier

Les Ouïghours, turcophones et musulmans sunnites, vivent à l’ouest de la Chine, dans le Turkestan oriental, devenu le Xinjiang. En France, ils représentent une petite communauté d’un millier de personnes. Les Tibétains, bouddhistes sont un peu plus nombreux sur le territoire français. On estime leur communauté à plus de 6 500 personnes. Parmi eux, on compte des étudiants et des réfugiés politiques. Mais quelles que soient les minorités, Ouïghours, Tibétains, et même Hongkongais, les méthodes d’intimidation utilisées par les autorités chinoises seraient les mêmes.

Quelles sont ces méthodes ? Pourquoi la Chine a-t-elle peur de ces minorités exilées si loin de leur pays d’origine ?

