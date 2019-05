Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de ce lundi 13 mai pour, notamment, fraude fiscale, corruption passive, et prise illégale d’intérêt. Ces 30 dernières années, leur parcours a été jalonné d’affaires. Retour sur ces histoires auxquelles ils ont été mêlés.

Patrick Balkany et son épouse Isabelle comparaissent devant le tribunal correctionnel de Nanterre, le 19 mars 1996, pour l'utilisation d'employés municipaux à des fins personnelles. © AFP / PATRICK KOVARIK

Patrick Balkany comparaît – aux côtés de sa femme, son fils et de trois autres personnes – à partir du lundi 13 mai 2019 devant la 32e chambre correctionnelle de Paris pour un procès pour fraude fiscale et corruption qui va s'étaler sur six semaines. Malgré les charges qui pèsent contre lui, l'élu a déjà annoncé qu'il se représenterait en 2020 aux municipales. Après tout, l'homme en a vu d'autres…

Affaire de la COGEDIM, affaire des HLM des Hauts-de-Seine, condamné pour prise illégale d’intérêts, détournements de fonds dans les associations paramunicipales, "gestion opaque" et "comptes insincères"... Depuis plus de trente ans, le maire de Levallois passe au travers des ennuis judiciaires et des remontrances sur la gestion de sa ville.

Une magistrate qui enquête à Levallois placée sous protection

"J’ai découvert un système qui pouvait s’apparenter par certains aspects à un système mafieux, nous explique, sous couvert d'anonymat, une magistrate qui a effectué des contrôles à la mairie de Levallois. Il y a des gens qui vous sont redevables, des détournements de fonds publics, l’omerta qui va avec, personne ne parle, et sans doute des protections… En tout cas, quelle ne fut pas ma stupéfaction, quand j’ai demandé, comme j’en avais le droit, aux services fiscaux de consulter les dossiers de ces personnes que je soupçonnais d’avoir bénéficié de sommes détournées. Quand je suis arrivée, on m’a expliqué que tous ces dossiers avaient malencontreusement disparu."

► VIDÉO | Une magistrate raconte ses difficultés à enquêter à Levallois en 1998 :

► ENQUÊTE INTÉGRALE | Patrick Balkany : trente ans d’affaires, une enquête de Sylvain Tronchet, cellule investigation de Radio France, à lire dès maintenant et à écouter dans Secrets d'info, samedi 11 mai à 13h20.