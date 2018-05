Avec plusieurs milliers d'humoristes en France le rire est devenu un juteux marché : les médias renforcent leurs audiences et les grandes entreprises y ont de plus en plus recours pour leur image de marque et leurs formations managériales. Mais avec quelles conséquences ?

Le meilleur moyen de gagner sa vie, pour les artistes et leurs producteurs, reste la salle de spectacle. © Getty / R.Tsubin

Pour quelques artistes de grand renom, des centaines d'humoristes restent dans l'ombre. Toute une économie du rire se constitue autour et en marge des stars du stand-up, jusqu'au cœur des entreprises qui ont bien compris que l'humour pouvait devenir un outil très porteur.

Qui se cache derrière le rideau ? Qui sont les producteurs qui font les carrières ? Et les auteurs qui écrivent pour les autres ? Comment les entreprises du CAC 40 utilisent-elles aussi leurs services ?

► ENQUÊTE INTÉGRALE | Le salaire de la vanne : dans les secrets de la fabrique de l'humour, une enquête d'Anne Brunel pour Secrets d'info