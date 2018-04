Des cas de contamination à la salmonelle ont été repérés en 2015 et 2016. Résultat : une dizaine de décès et 80 malades. En cause, des fromages au lait cru, comme le morbier et le Mont d'Or.

En 2015 et 2016, certains morbier sont à l'origine d'une dizaine de décès liés à la salmonelle. © AFP / ALAIN JOCARD

Après l’affaire Lactalis (38 bébés contaminés par le lait en poudre en 2017), des cas de contamination mortelle à la salmonelle ont été repérés en 2015 et 2016. Résultat : une dizaine de décès et 80 malades, après avoir mangé du fromage au lait cru. Les victimes étaient principalement des personnes âgées, déjà fragilisées par d’autres maladies.

Dans son enquête, Laetitia Cherel révèle que la viande est également un réceptacle de choix pour cette bactérie : 3 % des élevages bovins sont contaminés à la salmonelle, tandis qu’un élevage de porcs sur deux l’est aussi. C’est dans la phase d’abattage que la contamination de la viande peut se produire.

Comment mieux dépister la présence de salmonelle ? Quand y a-t-il contrôles ? Quels sont les vrais risques pour le consommateur de viande et de fromage ?

► ENQUÊTE | Lait, viandes : la hantise de la contamination à la salmonelle, à lire et écouter dans Secrets d'info ce samedi 14 avril à 13h20.