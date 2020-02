Placé sous le statut de témoin assisté dans cette affaire d’escroquerie en bande organisée, DSK s’est expliqué devant la juge d’instruction en racontant ne rien savoir du fonctionnement de la société LSK dont il était pourtant le président.

Dominique Strauss-Kahn lors d'une séance photo à Paris, le 6 septembre 2018. © AFP / JOEL SAGET

L'aventure LSK devait sceller le retour aux affaires de Dominique Straus-Kahn. Elle est finalement devenue une source d'ennuis judiciaires. L'associé de DSK, l'homme d'affaires franco-israélien Thierry Leyne, se suicide en 2014, un an après le lancement de la société. Suite à ce drame, la faillite de LSK fait apparaître 100 millions d'euros de dettes. Des clients qui pensaient de faire bons placements ont déposé plainte, et la justice française a ouvert une enquête pour escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et abus de confiance

Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre et président du FMI, a été auditionné et placé sous le statut de témoin assisté en juillet 2019...

La Cellule investigation de Radio France a eu accès au compte-rendu de cette audition et à de nombreux documents...

► LIRE L'ENQUÊTE INTÉGRALE | DSK l’économiste qui ne s’intéressait pas aux chiffres, une enquête de Sylvain Tronchet, cellule investigation de Radio France, à lire dès maintenant et à écouter samedi 22 février à 13h20 dans Secrets d'info.