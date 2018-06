En Normandie, un refuge accueille les animaux que l'on refuse ailleurs.

150 chiens vivent au refuge Ava à coté de chats, de vaches ou même de daims hébergés © Getty

Il fallait la personnalité de Thierry Bedossa vétérinaire comportementaliste à Neuilly sur Seine pour reprendre le refuge A.V.A, aide aux vieux animaux. Dans cette propriété du pays de Bray, il accueille des bêtes pour qu'elles ne soient pas euthanasiées.

500 animaux

Sur les 75 hectares de la propriété, 150 chiens, un peu plus de 100 chats sont hébergés. On trouve aussi des herbivores, 4 vaches, une soixantaine d'équidés, des chevaux mais aussi des poneys des ânes des mulets et un peu plus de 160 daims.

Une vraie arche de Noé

Dans cette maison de santé ou de retraite, les animaux sont choyés. Les uns sont âgés, d'autres ont des malformations et certains ont des comportements jugés dangereux . Chaque jour ils ont des activités grâce aux bénévoles et au personnel qui les accompagnent.

Tous ont une histoire

L'une des vaches est arrivée là suite à une plainte pour maltraitance, une autre au contraire finit paisiblement ses jours au refuge car son propriétaire vieillissant cessant son activité ne voulait pas qu'elle parte à l’abattoir....Thierry Bedossa les connait tous et certains le reconnaissent....

Thierry Bedossa vétérinaire atypique à la tête du refuge AVA au micro d'Emmanuel Moreau.