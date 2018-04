Un site publie une carte collaborative qui recense le composteur à coté de chez soi. Plus d'excuse pour continuer à encombrer nos poubelles de 30% de déchets ménagers qui pourraient faire un excellent compost.

Le compostage des bio déchets dans les jardins partages ou au pied d'immeubles © Getty / Martin Poole

Faire son compost quand on a un jardin n'est pas impossible mais quand on habite en ville c'est plus problématique. C'est pourquoi le site biodechet.org publie une carte collaborative qui recense le composteur à coté de chez soi.

"Sauvons le compost de la poubelle"

Plus d'excuse pour continuer à encombrer nos poubelles de 30% de déchets ménagers qui pourraient faire un excellent compost et soulager nos sols. Ils ne finiront plus ainsi incinérés ou enfouis.

Compostage partagé

De plus en plus, le compostage est partagé. Il est à l'initiative d'un particulier ou d'un collectif qui décident de lancer cette activité au pied d' immeubles, dans des jardins partagés ou dans des écoles...

Une solution d'avenir inscrite dans la loi

Une centaine de villes pratique déjà le compostage des bio déchets en organisant leur collecte. Et d'ici 2025, elles devraient être plus nombreuses. La loi de Transition Énergétique dispose que les citoyens devront à cette date bénéficier d'une solution pour trier séparément leurs bio déchets.

Mathilde Gaudechoux du Figaro demain au micro d'Emmanuel Moreau