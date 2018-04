Deux designeuses créent le parfum d'une rencontre. Elles transforment grâce à leur machine un moment partagé en un arôme singulier et symbolique.

Tiffany Sun et Florence Grosse et leur parfum © Radio France / Emmanuel Moreau

Deux designeuses après six mois passées à TheCamp, une résidence de création collaborative à la lisière d'Aix en Provence qui explore le futur en redonnant sa place à l'humain ont crée Capsule.

Ré-enchanter le monde

L'innovation de Florence Grosse et Tiffany Sun allie à la fois low technologie, créativité et design avec un objectif commun : rendre plus humain ce monde et plus durable à travers un parfum

Capturer l'éphemere

Les deux designers du projet Capsule ont concu une installation interactive permettant de capturer le « moment d'une rencontre ». Elles ont élaboré une série de questions mélangeant expériences et souvenirs auxquelles les participants répondent alternativement et qui leurs permettent de se dévoiler progressivement. De cet échange nait un parfum.

La machine Capsule

Grace à son algorithme prenant en compte les réponses, le temps d'échange, les essences présentes dans les fioles, Capsule fait ses mélanges afin de produire un parfum unique et symbolique de la rencontre à se partager.

Capsule sera testée à la bibliothèque Méjane de Marseille au cours de ce printemps.

Florence Grosse co creatrice deCapsuleau micro d'Emmanuel Moreau