Un anglais installé en France pousse les portes des jardins pour la bonne cause. Avec l'association "Open Gardens", il invite les propriétaires à ouvrir grand leurs portails au public pour faire visiter leurs jardins. Le billet d’entrée sert à financer des associations caritatives soigneusement sélectionnées.

Faire visiter son jardin pour financer des associations © AFP / PASCAL PAVANI

Mike Moat est un anglais venu s’installer en France. Il a traversé la Manche en important Open Gardens, jardins ouverts, une association qui invite les propriétaires à ouvrir leurs portails au public pour faire visiter leurs jardins.

L'argent récolté à l'occasion de ces journées portes ouvertes sert à financer des associations caritatives comme "A chacun son Evrest" et d'autres . Mike a commencé en 2013 avec son jardin et trois autres dans la Creuse, aujourd'hui ils sont plus d'une centaine de propriétaires de petits jardins comme de grands domaines à ouvrir grand leurs portes pour la bonne cause.

Mike Moat de l'association Open Gardens au micro d'Emmanuel Moreau