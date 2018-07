Deux jeunes entrepreneuses ont crée un blazer pour homme au col interchangeable adaptable au moment de la journée.

Anne Lemoine de Coulomme avec un modèle de col interchangeable © Radio France / Emmanuel Moreau

Il est certain que le gaspillage vestimentaire est élevé même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis auprès des industriels du secteur. Pour luter contre , le gouvernement prépare un texte à l'image de ce qui a été mis en place contre le gaspillage alimentaire.

Un blazer modulable

La toute jeune société Colmi Paris a conçu un blazer pour homme qui a le mérite de donner plusieurs vies à cette pièce de vêtement que ces conceptrices ont voulu à la fois chic et modulable.

Des cols interchangeables

De couleurs et de matières différentes les cols sont interchangeables soi même. Il y a le style strict et les autres plus colorés....

Anne Lemoine de Coulomme, l'une des fondatrices de Colmi Paris, au micro d'Emmanuel Moreau