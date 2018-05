Une jeune designeuse a trouvé par hasard l'invention de l'été. Elle réalise des tatouages grâce à des formes à mettre sur la peau lors d'exposition au soleil. Elle crée ainsi une marque de bronzage esthétique.

Marguerite Matharel et son tatouage sur son stand au concours Lépine Paris 2018 © Radio France / Emmanuel Moreau

"On trouve et on cherche ensuite" aimait dire Picasso. Marguerite Matherel en a fait l heureuse expérience . Cette jeune designeuse de Toulouse a découvert par hasard son invention qu'elle espère voire sur toute les plages cet été.

Des tatouages blancs

Elle a réalise des tatouages à partir de "patches" auto adhesifs à appliquer sur la peau lors d'une exposition au soleil. Et lorsque l'on le retire une marque de bronzage apparaît qui s'apparente a un tatouage éphémère...

Aux formes variées

Les formes des caches sont variées. Des cercles ajourés, des flèches, des triangles, une fleur d’hibiscus sont proposés... Repositionnables, ils ne necessitent pas une exposition au soleil prolongée puisqu'ils peuvent être appliqués plusieurs fois au même endroit rendant ainsi la marque plus contrastée.

Inventés par hasard

C 'est en dormant que Marguerite a eu la révélation. Elle s'était assoupie au bord de la piscine de ses parents et à son réveil elle avait constaté qu'une feuille d'arbre s'était posée sur son ventre et avait laissé son empreinte a cause du soleil....De là lui est venu l'idée de développer Tany, ses pochoirs inversés.

Elle participe au concours Lépine Internationale Paris 2018

Marguerite Matharel créatrice de Tany au micro d'Emmanuel Moreau