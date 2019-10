Aux Etats-Unis, un collectif de professionnels organise des promenades thérapeutiques pour aider les personnes souffrant de pertes de mémoire à retrouver certaines capacités cognitives au contact de la nature.

Passer du temps dans la nature pour faire baisser l'anxiété © Getty / Mint Images

Ces promenades sont appelées des “Garden Discovery Walks”. Elles ont été expérimentées pour la première fois il y a trois ans, dans la ville de Seattle, dans l’état de Washington, à l’ouest des Etats-Unis.

Médecins et personnel des espaces verts

Le concept est né de la rencontre entre deux équipes d’organisations bien différentes : d’un côté les médecins du Memory and Brain Wellness Center de l’Université de Médecine de l’état de Washington, et que l’on pourrait traduire par Centre de la Mémoire et du Bien-être du Cerveau, et de l’autre les équipes du département des espaces verts et des loisirs de la ville de Seattle. A l’époque, ce fut une grande première pour tout le pays.

Trois à cinq kilomètres de promenade

Les médecins du Memory and Brain Wellness Center ont imaginé un parcours de deux heures tous les premiers vendredis du mois. La promenade est gratuite et elle est conçue pour que chaque patient puisse aller à son rythme, sans pression, afin de laisser tout le temps nécessaire à la contemplation de la nature. Les participants, dont certains sont assez âgés, marchent en moyenne entre 3 et 5 kilomètres.

Baisse de l’anxiété

Selon les médecins, ces promenades dans un cadre rassurant permettent aux patients de faire baisser leur niveau d’anxiété et d’interagir davantage avec les autres participants. Et pourtant le concept est simplissime : il s’agit tout simplement sans artifice, de passer du temps dans la nature. Les randonneurs et les jardiniers le savent bien, la nature est une source inépuisable de relaxation et d’inspiration.

Séance d'art thérapie avec des matériaux issus de la nature

Chaque mois, ils changent de lieux, ce qui permet aux participants de visiter les très nombreux parcs de la ville. Les promenades sont toujours suivies par une session d’art-thérapie avec des matériaux naturels comme des feuilles, des fleurs et des branches. Ces travaux manuels sont l’occasion pour les patients de laisser libre cours à leur créativité.

Succès de la formule

De nombreuses amitiés se sont tissées au fil des promenades, c’est une véritable communauté baptisée Momentia qui s’est constituée pour accompagner ces Garden Discovery Walks. De nombreux bénévoles proposent leur aide sur la page Facebook de la communauté. D’ailleurs les Garden Discovery Walks sont victimes de leurs succès : les places y sont si chères qu’il y a désormais une liste d’attente pour pouvoir participer.

Plus d'explications avec Emma Stokking de l'agence Sparknews au micro d'Emmanuel Moreau