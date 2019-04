Une étudiante néerlandaise sublime les déchets alimentaires avec une imprimante 3D

Des crakers créent à partir de déchets alimentaires grâce à une imprimante 3D © Elzelinde The 3Food compagny

Elzelinde van Doleweerd, a une vingtaine d’années. Elle est déterminée à utiliser toute sa créativité et sa connaissance de la technologie pour donner une seconde vie aux déchets alimentaires.

Une pâte alimentaire pour une imprimante 3D

Pour ce faire, elle a mis au point un système qui mélange des restes encore comestibles et les transforme en une pâte qui sert de matière première à une imprimante 3D.

Lutter contre l'énorme gaspillage du pain au Pays Bas

Elzelinde a eu cette idée lorsqu’elle était en troisième année de licence de Design Industriel à l’Université Technologique d’Eindhoven. Déjà très active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, elle voulait trouver un débouché pour la quantité astronomique de pain qui termine sa vie à la poubelle, le pain étant l’aliment le plus gaspillé aux Pays-Bas.,

Des biscuits imprimés

Elle récupère des restes de pain, de carottes et de bananes délaissés par les supermarchés . Puis, elle broie le pain avec un fruit ou un légume et y rajoute des herbes, des épices, du sucre ou du sel. Cela donne une sorte de pâte qui ressemble à de la purée. Elle injecte ensuite sa mixture dans l’imprimante 3D , enfin elle programme la forme depuis son ordinateur. Une fois le biscuit imprimé, elle le met dans un four spécial où il sera cuit et déshydraté afin de préserver sa texture le plus longtemps possible.

Rosaces, étoiles, fleurs de lotus

A la sortie se sont de magnifiques biscuits croustillants aux formes géométriques hypnotiques ! Elzelinde s’est amusée à faire des biscuits qui ressemblent à des rosaces, à des étoiles, à des fleurs de lotus, à des pyramides creuses, ou encore à des cookies généreux qui font saliver ! Quant au goût, tout dépend des épices rajoutées

Recettes végétaliennes

La jeune entrepreneuse a créé avec son amie Vita Broeken une startup, Upprinting Food, qui leur permet d’expérimenter des recettes avec d’autres ingrédients. Elles souhaitent notamment élargir leurs recettes végétaliennes à base de fruits et légumes.

Créer des imprimantes pour les restaurateurs

Elzelinde et Vita se sont associées à la société de technologie chinoise 3D Food Company pour perfectionner leur système. Leur but à terme est de proposer aux restaurateurs une façon créative de recycler leurs déchets alimentaires en rajoutant ces fameux crackers et biscuits directement dans les assiettes.

Les explications d'Emma Stokking de l'agence Sparknews au micro d'Emmanuel Moreau