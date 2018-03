Une famille d’éleveurs laitiers de l'Yonne vend le lait de leurs vaches directement aux consommateurs grâce à la vache à roulette . Présente sur les marchés, elle est devenue la mascotte de leur ferme et synonyme de réussite commerciale.

La vache à roulettes un remede contre la crise du lait pour des fermiers de l'Yonne © Getty / PeopleImages

Un agriculteur sur cinq ne vit pas de son travail et un sur deux gagne moins de 350 euros...

Pour casser cette spirale, une ferme laitiere à Ouanne dans l'Yonne vend directement son lait aux consommateurs grâce à sa vache à roulettes.

Les jours de marché, Caroline et Loïc-Emmanuel Madélenat, les deux éleveurs, installent leur charrette refrigée contenant le lait de la traite. Elle est facilement repérable avec ses taches couleurs vache et la file d'attente qui se forment à leur arrivée. Les clients viennent avec leur bouteilles ou utilisent celles consignées mises à disposition et les remplissent au robinet de la fontaine à lait mobile.

"Vendre ainsi nous permet de diversifier notre activité" Précise Loic Madelénat

Il ajoute" Aujourd'hui on vend à seulement 28 centimes le litre de lait à la coopérative, alors qu'il nous coûte 34 centimes à produire et qu'il est vendu plus d'1 euro en grande surface".

En vendant directement aux consommateurs 1 euro son lait, la rentabilité est au rendez-vous. Loic va pouvoir pérenniser un emploi, celui de sa femme .

Grâce à sa vache à roulettes, 25.000 litres de lait de la ferme ont ainsi été vendu directement du producteur aux consommateurs l'année dernière.

Mathilde Golla du Figaro demain au micro d'Emmanuel Moreau