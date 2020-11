Un guide pour les amoureux des voyages en train propose trente itinéraires en Europe . Il privilégie, les rencontres et les découvertes des cultures locales

Le charme des trains couchettes © Getty / Loop Images

En cette période de confinement, ou les déplacements sont limités pourquoi pas voyager avec les livres. C’est ce que propose « En train », un ouvrage qui inventorie 30 escapades pour voyager autrement en empruntant les voies ferrées.

Des échappées de quatre jours à trois semaines

Il s’agit de découvrir tout aussi bien des destinations culturelles majeures que d’emprunter des bifurcations dans l'arrière-pays. Les échappées sont de quelques jours à trois semaines. Du Mont Blanc au Cervin, d’Amsterdam à Budapest, ou le chemin de Saint Jacques de Compostelle, tout se fait à la vitesse du train.

Itinéraire mythique de l'Orient Express

Coralie Grassin a participé à l’ouvrage. Cette globe trotteuse aime particulièrement les trains de nuit. C’est pourquoi elle a suivi l’itinéraire du mythique Orient Express. Elle n'a pas voyagé dans un compartiment décoré de boiseries en bois précieux mais en sautant d’un train à l’autre.

Paris Istanbul

Partie de France, elle a traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie avant d'arriver en Turquie. Pour vivre pleinement ces sept jours de voyage, elle recommande de lire bien sur le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, et, moins connu, Orient Express de De Graham Greene.

Un train peut en cacher un autre

Au début les paysages défilent à 300 km/h. En moins de 6h, les champs de Lorraine, le Rhin, la foret noire sont traversés avant d'arriver à Munich. Passé l'Allemagne le temps s'allonge. Les temps de parcours sont plus longs. Petit à petit les repères s'estompent. On sort le pique nique car il n'y a plus de voiture bar. La dernière étape Bucarest Istanbul se fait en 18 heures, dans une décoration surannée des compartiments. Dépaysement garanti

Coralie Grassin autrice spécialiste voyage au micro d'Emmanuel Moreau

En Train, 30 itinéraires pour voyager autrement en Europe auquel a collaboré Coralie Grassin est édité par Gallimard Voyage