Les arbres de la place de Clichy à Paris se sont retrouvés habillés samedi. A leurs branches étaient suspendus en libre service des vestes, des imperméables, des pantalons, des chaussettes : ce qu’il faut pour s’habiller quand il fait froid. Une initiative qui est reprise pays après pays, villes après villes.

L opération "Accroche ton vêtement" Place de Clichy à Paris le samedi 3 mars 2018 © Radio France / Emmanuel Moreau

Pendant une heure des anonymes samedi aprés-midi sont venus déposer sur la place de Clichy à Paris les vêtements dont ils souhaitaient se séparer au profit des plus démunis.

Soigneusement enveloppés dans des housses pour être protégés de la pluie, ils ont été accrochés avec leurs cintres -suffisamment en hauteur pour être visible de tous- aux branches ou aux feux de signalisation ou encore aux échafaudages. Une étiquette accompagnait chaque vêtement expliquant que celui-çi n'était pas abandonné et qu'il était à la disposition de celui ou celle qui en avait besoin.

Ainsi flottaient aux vents des manteaux, des pantalons, des chaussettes, des pulls , des bonnets...de toutes tailles, pour adultes comme pour enfants.

Julie venue accrocher des habits d'enfants aime cette démarche car "elle permet à chacun d'agir directement au niveau de son quartier" . Elle trouve que c'est plus engageant que de déposer un sac au vestiaire des associations, ce qu'elle fait déjà .

Cette opération « accroche ton vêtement » a été menée par Sabrina à la tète du collectif Force Comm Une . Elle avait déjà testé avec sucés le concept à Cergy en région parisienne. La formule aurait été initiée au Canada et reprise ensuite dans d'autres pays dont la Turquie et la Suède . L'événement devrait se continuer en France dans les villes de Strasbourg, Lyon et Marseille.

Sabrina du collectif Force comm Une au micro d'Emmanuel Moreau