Que faire de son sapin de Noel après les fêtes ? En Vendée, les habitants les utilisent pour se protéger de la mer.

Les sapins de Noel sont allongés selon une technique utilisée par les anciens pour retenir le sable éolien © @mairie de L'Epine

De plus en plus de municipalités proposent des solutions pour donner une deuxième vie à nos sapins de Noel, une fois la fête finie. La plus répandue est de transformer notre roi des forets en compost.

Protection de la dune

En Vendée, à l‘Epine, une commune de l’ile de Noirmoutier, une autre option tout aussi naturelle est opérationnelle. Les habitants sont invités par la municipalité à donner leur sapin afin de protéger la dune de l’érosion

Une technique des anciens

"Nous appliquons une technique ancienne" explique Jean Pierre Brunet, premier adjoint. "Nos anciens pour maintenir le sable éolien au pied de la dune, utilisaient du bois qu'ils couchaient au sol". Là, les sapins sont empilés les uns sur les autres. Grâce à leurs branches, ils retiennent le sable transporté par le vent de la mer. Ils bouchent ainsi "les sifflets de la dune", des ouvertures dans le mur de sable.

Pas de neige artificielle

Tous les sapins de Noel, ne peuvent pas se retrouver au pied de la dune. Ne sont retenus que ceux d'origine naturelle avec ou sans racine, ce qui élimine les sapins en plastique ou autre matière. Il ne faut pas qu'il soit recouvert de neige artificielle. Pour faciliter la collecte un service de retrait à domicile est organisé pour les personnes qui ne peuvent se déplacer.

A quand un service de ramassage des coquilles d’huîtres du réveillon ?

