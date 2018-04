L’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire partage sa collection d’art contemporain. Pour emprunter une œuvre, il suffit de la réserver en ligne, elle est ensuite livrée et accrochée à domicile.

Choisir une oeuvre à louer pour chez soi © Getty / Paper Boat Creative

L’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire vient de lancer le site ArtDelivery. Les habitants de Loire Atlantique peuvent désormais réserver en ligne une œuvre d’art. Pas besoin de se déplacer. Elle est livrée et installée à domicile pour 3 mois.

Des sérigraphies, des lithographies, des photos

La collection de l’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, qui appartenait à l’artothèque de Nantes avant, acquiert depuis 1986 une vingtaine d’œuvres par an. Dans les 500 références on trouve l’artiste Ben par exemple et même des reproductions de Picasso, avec les études préliminaires pour son tableau Guernica. Mais aussi des artistes locaux.

Accessible facilement

On peut installer une œuvre dans son salon, la changer régulierment. Le systéme a été concu facile d'utilisation pour permettre aux plus grand nombre de s’approprier une création: pas besoin de garantie particulière, ni de chèque de caution.

Des expostions qui tournent

Depuis le 31 mars, une trentaine de personnes a déjà reserver . Des particuliers utilisent le site, mais aussi des écoles primaires, des collèges. En général, ils en prennent 10 et font une exposition clé en main pour aiguiser la curiosité artistique des élèves. Les entreprises aussi peuvent louer des œuvres pour les installer dans leur hall.

Les explications de Mathilde Gaudechoux du Figaro demain au micro d'Emmanuel Moreau