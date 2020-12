Laura Daniel dessine sur Instagram les rêves qu'on lui envoie. Elle ne retient que les plus drôles et poétiques et rejette les cauchemars.

Rêve sous marin © @laura Daniel

Plus de 5000 abonnées suivent les dessins de Laura sur son compte Instagram. Parmi eux, certains n’ont qu’un désir : être choisi pour voir leur rêve réalisé.

Dessinatrice de rêves

En effet Laura, qui est en charge des expositions d'un musée d’art contemporain, dessine, à ses moments perdus, les rêves qu’on lui envoie. Puis, elle les poste sur son compte. Son coup de crayon plaît, l’univers de ses dessins séduit de plus en plus d’internautes.

Les plus drôles

Les rêves se bousculent dans sa boite. Elle ne les dessine pas tous, elle privilégie les songes courts, drôles et poétiques. Comme elle a développé cette activité pendant le confinement, elle a pu constater que beaucoup des récits étaient liés au covid.

Laura a par exemple illustré ce rêve qui l'amuse, rapporté ainsi : "Cette nuit j'ai rêvé qu'une danseuse voulait me payer pour je fasse la babysitter de son pangolin de compagnie. J'ai accepté car j'avais peur que quelqu'un le tue si je refusais de le garder". Il y a aussi celui de Maud qui a rêvé qu'il neigeait du parmesan.

Palette graphique

Pour faire ses dessins, Laura travaille avec une palette graphique. Elle utilise des couleurs douces, le bleu est très présent. Elle ne veut pas interpréter les songes, elle laisse libre court à son imaginaire. Elle accorde une importance toute particulière à la mise en page du texte qui doit apparaître dans la page.

Ironie du sort , il n'existe aucun dessin des rêves de Laura. Elle reconnait qu'elle ne s'en souvient jamais . "C'est peut être pour cela que je réalise ceux des autres" dit-elle en riant.

► Ecoutez Laura Daniel, dessinatrice de rêves, au micro d'Emmanuel Moreau