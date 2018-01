Une société française développe des toilettes publiques design, autonomes en ressource et économiques car rien ne se perd et tout est transformé. Sa chasse d'eau en circuit fermé favorise la transition écologique des systèmes sanitaires urbains, et permet d'importantes économies d'eau.

La societe Wéco développe des toilettes à l'intention des villes. Elles sont conçues pour être attrayantes, économiques et autonomes...

Ces toilettes innovent en étant proposées comme un refuge dans la ville que l'on ne cache pas derrière un bâtiment grâce à un design au service des utilisateurs.

Elles sont aménagées dans des containers maritimes recyclés retirés de la circulation qui peuvent être déplacés au gré des besoins.

Grace à leur système intégré de recyclage des eaux usées elles sont totalement autonomes, économes en eau tout en se distinguant des toilettes séches.

Et surtout rien ne se perd tout est recupéré...

La société dont les bureaux sont à Saint Etienne et à Vitry sur Seine est soutenu par de nombreux partenaires et a été primé par le ministère du tourisme chinois.

