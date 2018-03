Plutôt que de jeter les petits commerçants mettent à la disposition de leurs clients des paniers de fruits et légumes défraîchis.

Graapz sauve les légumes défraîchis © Getty / duckycards

A partir de midi, des sacs de 3 kilos remplis de légumes et de fruits retirés des étales sont proposés aux clients.

A l’intérieur, c'est la surprise. Le contenu est variable selon les jours. Il y aura la carotte qui se ramollit, le choux fleurs qui commence à faner... des fruits et légumes tout à fait consommables mais qui attirent moins.

Plutôt que de jeter ces produits, la start-up Graapz proposent aux commerçants de les sauver en les aidants à constituer des paniers anti gaspi.

Une panier de 3 kg sauvés, c'est 2100 litres, 4 kg de CO2, et 11 m2 de terres préservés.

Ce modèle semble parfaitement adapté aux petits commerces car ceux-çi à la différences des grandes surfaces n'ont pas de gros stocks et du coup il est difficile d'organiser des tournées de ramassage, même si certains s'y engagent avec plus ou moins de sucés. Le sac chaque fois sera composé de fruits et de légumes mais pas de viande.

Les paniers sont à récupérer chaque semaine , ce qui représente 12kg de fruits et légumes sauvés par mois.

Alexandre Durand co fondateur de Graapz au micro d'Emmanuel Moreau