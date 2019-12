"Le Petit Prince" en édition tactile pour adultes ou enfants aveugles ou mal-voyants fait le tour du monde. Ce livre aux dessins en relief ouvre un nouvel imaginaire à ces lecteurs.

Claude Garrandès et son ouvrage d'art entre les mains © Radio France / Emmanuel Moreau

Pour son 10ème anniversaire, la fondation Antoine de Saint-Exupéry a souhaité rendre accessible Le Petit Prince aux adultes comme aux enfants mal-voyants ou atteints de cécité.

En braille pour les écrits et en relief pour les illustrations

Une édition tactile de l’ouvrage le plus traduit au monde a été réalisée pour eux, en braille pour les écrits et en relief pour les dessins. Cet ouvrage est l’œuvre de Claude Garrandès, aveugle depuis l’âge de 12 ans. Il est professeur agrégé de sciences économiques, éditeur d’ouvrage en relief et artiste plasticien.

Aziz aime caresser le renard

Aziz, la trentaine, est aveugle. Il connait par cœur Le Petit Prince, ce livre vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde. Il l'a découvert en écoutant, il y a des années, les enregistrements de Pierre Arditi sur cassette. Mais il ne savait pas qu'Antoine de Saint-Exupery avait illustré son texte. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il a pu ainsi "caresser" le renard.

Des ateliers pédagogiques dans le monde entier

Le Petit Prince en relief fait le tour du monde. Il sert de support à des ateliers artistiques et pédagogiques en France mais aussi à New York, Singapour et Toronto entre autres.

Cet ouvrage d'art nous confirme que "l’on ne voit qu’avec le cœur, l’essentiel étant invisible avec les yeux"

Aziz et Claude Garrandès au micro d'Emmanuel Moreau