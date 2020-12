Deux étudiants créent un chargeur de dosette pour boire un café au gout moins amer.

Thibaut Louvet et Jean de Boisredon et leurs chargeurs de capsules © @caps me

Louis de Boisredon et Thibaut Louvet sont étudiants l’un à centrale supelec et l’autre aux arts et métiers à Paris . Ces deux amis de 20 et 21 ans ont profité du confinement pour mettre au point leur chargeur.

Dosette réutilisable 1000 fois

Celui-çi permet de remplir chez soi, ses propres dosettes de café. Chacune d'elles est réutilisable plus de 1000 fois. Cette initiative est aussi écologique qu’économique.

1 capsule recyclée sur 5

Dans le monde 20 milliards de capsules sont consommées chaque année. En France, seulement une sur cinq est réellement recyclée. Conscient de cette atteinte écologique et pour que leur café ait un gout moins amer, Thibaut et Jean ont décidé de créer caps me, un chargeur pour dosettes réutilisables.

On secoue le shaker

Il se présente comme une boite à café remplie de café moulu. On place à sa base la capsule réutilisable , on referme la boite. On secoue le shaker. On ouvre, la capsule est prête, il ne reste plus qu'a ajouter une grosse gommette autocollante qui vient fermer la dosette.

La campagne de financement participative sur Ulule a démarré en flèche. Les précommandes sont encore possibles. Les premières livraisons auront lieu à Noel.

Thibaut Loubet, co fondateur de Caps me, au micro d'Emmanuel Moreau