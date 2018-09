Pour sauvegarder les abeilles, un apiculteur propose aux particuliers comme aux entreprises de parrainer des ruches à travers un réseau de 50 apiculteurs sur tout le territoire.

Parrainer une ruche pour 8 euros par mois © Getty / Amornrut Ploysangam / EyeEm

Les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme, depuis plus de 10 ans ils constatent la disparition des abeilles. Le taux de mortalité dans leur ruche est de l'ordre de 30% en moyenne avec des pics pouvant aller jusqu’à 80% dans certaines régions comme en Bretagne particulièrement touché cet été.

Parrainer une ruche

Pour sauvegarder cet insecte indispensable à nos cultures, donc à notre alimentation - 3 bouchées sur 4 en dépendent- et éviter que 3/4 du miel, parfois de très mauvaise qualité voire contrefait soit importé alors que notre pays a toute les atouts pour le produire lui même, un apiculteur a réagis. Regis Lippinois implique les consommateurs . Il a lancé "un toit pour les abeilles". A travers son réseau de 50 apiculteurs sur tout le territoire Il propose effectivement aux particuliers comme aux entreprises de parrainer des ruches .

Un soutien pour les apiculteurs

Ce réseau présente l'avantage pour les apiculteurs de vendre leurs le miel avant la récolte. De plus ajoute Régis Lippinois, "le prix d’achat est intéressant ce qui permet à ces apiculteurs de continuer à vivre décemment de leur métier malgré la dégradation des conditions". La cinquantaine d'apiculteurs sélectionnée repartie volontairement sur tous le territoire doit avoir une production artisanale .

8 euros par mois pour les particuliers

Contre huit euros par mois, le particulier parraine 4000 abeilles et reçoit des pots de miel personnalisés. Sympa pour le petit déjeuner... Toute l'année il a un œil sur sa ruche et suis l’évolution de son essaim . L'apiculteur choisi envoie des photos à chacune de ses interventions et une fois par an il ouvre le toit de la ruche pour une visite ce qui permet de créer un lien et faire partager sa passion

Mathilde Golla du Figaro demain au micro d'Emmanuel Moreau