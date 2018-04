Le bien être au bureau passe par la sieste. Cette pratique n'est pas encore rentrée dans la pratique en France. Des initiatives existent cependant.

Adil Achibane dans sa capsule lit © Radio France / Emmanuel Moreau

Selon l’Institut national du sommeil et de la vigilance ,« 19 % des salariés français avouent « piquer du nez » en cachette sur leur lieu de travail.

Certaines grandes entreprises ont aménagé des espaces pour pouvoir faire la sieste mais cette pratique reste marginale. La sieste est toujours assimilée à paresse alors que de nombreuses études en montrent les bienfaits aussi bien pour les salariés que pour l'entreprise.

Adil Achibane installe dans les entreprises sa capsule lit. Elle se présente comme un long tube aux parois opaques et coulissantes dans lequel on se glisse pour s'isoler et faire la sieste. Les séances sont de 20 minutes pendant le quel le salarié étendu sur le lit un oreiller sous la tête écoute au casque différents programmes relaxants.

Témoignage d'Adil Achibane fondateur d' Adilson au micro d'Emmanuel Moreau