Au salon de vin nature "sous les pavés la plage" un distillateur récupérait les fonds de verres, de bouteilles, mais aussi le vin après dégustation pour en faire de l'eau de vie.

Maelle, bénévole, récupère le reste des vins dégustés © Radio France / Emmanuel Moreau

Le week-end du 5 mai s'est tenu le salon de vin nature " Sous les pavés la vigne" à Paris. Une cinquantaine de producteurs qui inventent des cuvées de copains sans produit chimique et qui ont de plus en plus de succès auprès du public faisaient déguster leurs productions. Parmi les stands il y avait celui de Baptiste François un distillateur à Valence accompagné de Peter Bignel distillateur de whisky renommé venu d'Australie. Ils s'étaient donné rendez-vous pour une opération anti gaspi inédite en France : réaliser une eau de vie à partir de ces vins récupérés après dégustation.

Fond de bouteilles, fonds de verres, crachoirs

Des bénévoles passaient dans les allées afin de récupérer le contenu des fonds de verre, des fonds de bouteilles mais aussi les vins recrachés après dégustation. Leurs sceaux remplis, ils transvasaient le tout dans une cuve attendue à Valence pour être distillé.

Distillé et mis en bouteille

Le contenu des sceaux sera distillé par Baptiste François dans son alambic. Sur les 500 litres de liquides récupérés, il espère pouvoir réaliser 100 bouteilles d'une eau de vie dont le gout d’après lui se situera entre une grapa et une fine.

Une initiative venue d'Australie

Cette idée originale a déjà été testé en Australie. Peter Bignel detient la distillerie Belgrove, la première distillerie de seigle du pays. Située au nord de Hobart, celle-çi est la seule du monde -du tracteur à l'alambic- fonctionnant au biodiesel. L'idée lui est venu à l'occasion du Rootstock Wine Festival à Sydney. Ce fervent défenseur du zéro déchet n'avait supporté de voir tout ce vin gâché.

Maélle bénévole au salon "Sous les Pavés la Vigne"et Baptiste François distillateur au micro d'Emmanuel Moreau