Le collectif PAN qui propose depuis 25 ans des concerts mensuels et des festivals qui fédèrent la majorité des musiciens en Normandie. Mais le collectif PAN est en panne et on ne sait pas jusqu’à quand. Alors, comme on a de l’humour et de la réactivité dans le Calvados, on a inventé les concerts Pantoufles...

Les concerts à la maison ou concerts pantoufle © Getty / Yoshiyoshi Hirokawa

Les concerts Pantoufles sont des concerts dans votre salon dans le respect des règles en vigueur et donc un maximum de 6 personnes. Mélanie Dallois, trésorière du collectif, répond aux questions de Philippe Bertrand.