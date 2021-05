Misère et galère pour les musiciens réduits au silence depuis plus d’un an. Frustration des spectateurs qui n’ont comme compensation que de piocher dans les sites de streaming dont les bénéfices sont nuls pour les artistes. C’est ainsi qu’un collectif de musiciens a décidé d’inventer une web TV de concerts.

Un web tv de concerts en circuits courts ! Pourquoi circuit court ? Parce qu’il n’y a aucun intermédiaire, sachant que le collectif produit lui-même les concerts et rémunère toute la chaîne des professionnels : musiciens, techniciens sons et techniciens image. Cette web TV produit un concert par semaine et s’appelle adlib-TV. On la doit, entre autres, à Corentin Giniaux. Il répond aux questions de Philippe Bertrand.