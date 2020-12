Pour remettre du sens dans l'assiette, un almanach militant donne les recettes pour respecter notre santé et la planète.

Lila Djeddi militante du bien manger pour tous © @stetphane Poivron

Lila Djeddi, se bat depuis des années pour que tout le monde puisse manger une nourriture saine. Avec cet almanach militant, elle creuse un sillon de plus pour redonner au vivant sa jute place .

Plat en triporteur

Pendant 7 ans , elle a tenu à Paris, la cantine vagabonde, une cantine solidaire ou elle servait de la nourriture bio, végétarienne et bien sur de saison. Aujourd’hui, elle n’a plus de restaurant mais elle livre des plats avec son triporteur et continue à fournir une école de son quartier en fruit bio à prix coûtant.

Se remplir le ventre

Cet almanach, "365 jours de cuisine gourmande et solidaire", un livre que l’on lit en salivant, comprend 800 rubriques joyeuses, rangées en 8 thématiques. Il y a entre autres des recettes pour chaque jour à faire seule mais aussi à plusieurs transformant ainsi la cuisine en un lieu d'échange.

Se remplir la tête

On y trouve aussi des informations pour mieux acheter afin de ne plus cautionner une certaine agriculture. Celle qui détruit les sols, rémunère mal ceux qui travaillent la terre, qui vise la surexploitation. Elle estime qu'il est important de bien comprendre pour pouvoir agir au mieux

Se remplir le coeur

Lila préconise aussi de se remplir le cœur. Pour se faire, elle livre quelques pistes. Elle relate par exemple que dans son immeuble elle a fait le choix de créer un groupement d'achat. Tous les mois, des producteurs de Normandie viennent livrer leurs produits. Et selon l'importance des livraisons, ils offrent un ou plusieurs paniers que l'immeuble offre à des personnes du quartier qui n'ont pas les moyens de s'offrir des produits de qualités. .

Lila Djeddi, auteure, au micro d'Emmanuel Moreau

"365 jours de cuisine gourmande et solidaire" de Lila Djeddi chez Tana Editions