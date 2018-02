Une bulle dont l'enveloppe transparente est composée d'algue permet d'enfermer n'importe quel liquide à boire. Elle tient dans la main, totalement digeste, elle s'avale directement et permet de remplacer les bouteilles plastique ou les gobelets. Elle a été co-créée par 3 étudiants dont la startup est basée à Londres.

Pierre Paslier et sa bulle d'eau Ooho © Radio France / Emmanuel Moreau

La bulle tient dans la main. Sa membrane transparente est composée de gélatine et d'algue ce qui la rend digeste et prête à l'emploi. A l’intérieur : toutes sortes de liquides peuvent être encapuchonnés ce qui rend cette bulle adaptée aux activités de plein air comme les marathons ou dans les festivals où beaucoup de gobelets sont utilisés.

Elle a été conçue par trois étudiants diplômés du master "science et design" de l'Imperial college of London. Deux Français et un Espagnol qui voulaient trouver une matière bio dégradable pour limiter l'utilisation des plastiques. Un peu comme il existe des assiettes en feuilles de palmier.

Grace à une campagne de financement participatif qui a bien fonctionné, ils ont pu continuer leurs travaux et devraient être présents au prochain marathon de Londres.

Pierre Paslier co fondateur de Skipping Rocks Lab au micro d'Emmanuel Moreau