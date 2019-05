View this post on Instagram

[Manoir du Beau Détour] Vu l’état de la cave et de la petite pièce juste avant je ne pensais pas découvrir un aussi beau #hall ! Regardez-moi ces décorations, ces détails, ces couleurs… Le tout est probablement du toc, mais tout de même, ce n’est pas tous les jours qu’on voit ça quand on explore des lieux à priori «en ruines» et qu’on est juste venu comme ça, «histoire de voir si ça valait le coup…» avant d’aller à la pendaison de crémaillère d’un ami. J’imagine que de part et d’autres du hall il devait y avoir de petites statues. Aujourd’hui disparues, le vide fait que je me les imagine (et c’est pas mal non plus, ça fait travailler l’imagination). Visite complète ici : www.glauqueland.com/detour/ . . . (#urbex #urbanexploration #explorationurbaine #glauqueland #adventure #aventure #manoir #manoirs #castle #castles #chateau #chateaux #mansion #mansions #abandoned)