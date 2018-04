Un opéra avec toutes ses caractéristiques a été spécialement écrit pour les bébés. Les chanteurs s'adaptent à ce tout jeune public. Parents et enfants sont séduits.

La soprano Charlotte Hoather interprète Uccellina © Radio France / Suzana Kubik

L’Opéra d'Ecosse est en tournée avec Bambino, une oeuvre lyrique écrite spécialement pour eux.

Un public en poussette

Habituellement la moyenne d'age dans les salles d’opéra est assez élevée, avec l’opéra Bambino on est entre 6 et 11 mois.... Le régisseur avant le spectacle indique que tout est permis , les bébés peuvent se déplacer pleurer, rire, voire jeter leur tétine s'ils ne sont pas contents .

le language bébé

Bambino est un opéra écrit spécialement pour eux produit par l’opéra d’Écosse. Il raconte -en langage bébé- l'histoire d'un oiseau qui sort de son oeuf et s’éveille à la vie avec toutes les caractéristiques d'un opéra.

Soprano et baryton dans les coussins

La soprano Charlotte Hoather et le baryton Timothy Connor en costumes dans un décor évoquant le ciel avec ses nuages accompagnés d'une violoncelliste et d'un pianiste se déplacent au milieu des coussins occupés par les plus téméraires. Les autres restent dans les bras de leurs parents. Charlotte a du élargir son registre de chanteuse d’opéra pour chanter la partition réalisée à partir des sons que les bébés émettent pour manifester leurs joies ou leurs peurs.

Des bébés partout

Aux pieds des chanteurs certains bébés se balancent au son de la musique, les autres sont époustouflés ouvrant grand la bouche et les yeux, sans compter ceux qui ne veulent plus rendre les œufs objet du spectacle. Et à 4 pattes on en retrouve dans tous le coins. Certains, sous le charme, vont même jusqu'à offrir leur tétine à Charlotte.... Bon pour les parents bon pour les bébés.

Reportage d'Emmanuel Moreau