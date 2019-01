Des réparateurs de vélo à vélo se déplacent pour dépanner quelque soit la panne. Ils tiennent aussi des permanences dans les parkings des entreprises.

Faire réparer son vélo sur place avec les ateliers ambulants © Getty / filadendron

I n’y a rien de plus agaçant que de retrouver le pneu de son vélo crevé le matin en partant au travail. Non seulement on sera en retard, mais en plus il faudra dans la semaine perdre du temps pour déposer le vélo dans un atelier et retourner le chercher plus tard. Une jeune société grâce à son application se transforme en réparateur de poche.

100 réparateurs sillonnent les rues à Paris

Les réparateurs de Cycloflix se déplacent à la demande à vélo. Selon la nature de la panne ils viendront sur de simples vélos ou si la panne est plus complexe avec des vélos cargos . Totalement autonomes ils sont capables de faire toutes sortes de réparations.

Découpe de cadenas

Grace à leurs ateliers ambulants, les réparateurs peuvent travailler aussi bien dans la rue que dans des parkings. Découper un cadenas dont la clé à été perdue, changer une chambre a air, un dérailleur ou un cadre... ils sont équipées pour exécuter toutes ces taches .

Service d’entretien dans les entreprises.

Les entreprises font de plus en plus appellent à cyclofix pour tenir des permanences dans leurs parkings. Ainsi le salarié peut, en arrivant le matin à son travail, laisser son vélo aux mains du réparateur et le récupérer le soir révisé. Un gain de temps précieux.

Des vélos aux trottinettes électriques

La jeune société évolue avec le marché. Ses réparateurs interviennent aussi pour réparer les trottinettes et les vélos électriques.

Cyclofix lancé sur Paris au départ, est présent maintenant dans 5 autres villes en France.

Alexis Zerbib, le fondateur de Cyclofix au micro d'Emmanuel Moreau