101 objets fabriqués en France sont exposés à l'Elysée le temps d'un week-end. Issus de tous les départements, ils consacre le savoir-faire français.

Le Veritable Cherbourg representera le departement de la Manche à l'Elysée © picture alliance

Qu’y a-t-il de commun entre un casque de pompier, une madeleine jeannette, une douche connectée de consommation durable ? Tous ces objets font parties des 102 qui ont été sélectionnés pour une exposition de deux jours à l’Élysée.

1750 dossiers

Sous la présidence d' Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, un jury composé des personnalités impliquées dans le made in France a sélectionné les meilleurs parmi 1750 dossiers reçus. Cette sélection représente le dynamisme de nos départements et la diversité de ce qui y est produit.

Les parapluies de Cherbourg.

Le département de la Manche est représenté par les parapluies de Cherbourg, "Le véritable Cherbourg". Dans cette entreprise familiale tout est réalisé à la main. Le personnel est formé sur place car il n'existe pas d'école d'apprentissage . Ces parapluies protègent de nombreux rois et reines de la pluie dans le monde.

L'anti bourrasque

A l'Elysée le modèle anti bourrasque sera exposé. Conçu en fibre de carbone, ce parapluie est extrêmement résistant et surtout il plie mais ne rompt pas. Il a été teste dans des souffleries avec un vent soufflant à 150 kilomètres à l'heure. Grâce à sa poignée courbe en châtaigner il tient bien dans le main, même en cas de coup de bourrasques...

Le parapluie de protection

Dans la gamme des parapluies proposés par la marque , il en est un qui ne sera pas exposé. Il s'agit du Parapactum. Ce parapluie a toutes les caractéristiques d'un parapluie classique mais en plus c'est une arme de protection pour les personnalités. Il fait partie des dispositifs de sécurité qui entoure les présidents lors de leurs déplacements . Il est vendu dans le monde entier.

Charles Yvon , pdg du Veritable Cherbourg au micro d'Emmanuel Moreau