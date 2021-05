En cette période de vaches maigres et pour éviter de rester sur la paille, la salle de concert le Club à Rodez gérée par l’association Oc’Live a décidé de monter un concert inédit, un boeuf pour les vaches.

Un concert pour les vaches © Getty / Marcel ter Bekke

Un beau troupeau d’une ferme de l’Aveyron dans une stabulation transformée pour l’occasion en salle de concert. Ce qui peut passer pour une farce avec son dindon, est en réalité une manière originale non seulement de faire travailler des musiciens et des techniciens, mais aussi de marquer les esprits par ce besoin irrépressible que les professionnels de la musique éprouvent à travailler. Fred Joao dirige cet espace dont le slogan est « Même fermé, on reste ouvert ».

Le site internet