Le 20 juin est la journée mondiale des réfugiés. Toute la semaine des restaurants laissent carte blanche à des chefs réfugiés pour élaborer leur plat ou leur carte.

Mahassen Dib au "café du Coin " préparant les entrées. © Getty / Emmanuel Moreau

"Au café du coin" dans le 11eme arrondissement de Paris, lundi dés 8 heures du matin, Mahassen Dib originaire de Syrie -qui travaille habituellement dans une cantine -avait pris possession de la cuisine. A ses cotés, le chef en titre du restaurant Florent Ciccoli était pour l'occasion devenu simple commis. Elle avait imaginé un menu très parfumé entrée, plat, dessert totalement syrien. Quelques heures plus tard, son sourire faisait plaisir à voir quand elle est sortie de la cuisine pour faire le tour de la salle ou toutes les tables étaient occupées.

Refugee food festival

Cette idée est le fruit d'une initiative citoyenne. Le Refugee Food Festival est organisé par des citoyens qui se portent volontaires pour développer le projet dans leur ville, avec le soutien de l’association Food Sweet Food et le HCR . Pour sa 3eme edition, le festival se déroule - du 16 au 24 juin- dans plusieurs villes du monde: Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Strasbourg, Bruxelles, Madrid, Athènes, Amsterdam, Bologne, San Francisco, New York et Cape Town.

Des restaurants prestigieux et des bistrots de quartiers

Le temps d'un service ou plusieurs, la carte des restaurants s'enrichit de menu ou il est laissé carte blanche à des chefs réfugies. Cet événement pour faire changer le regard est co organisée avec le HCR. Il séduit autant de prestigieux établissements comme la Maison Trois Gros dans la Loire , celui de la tour Montparnasse, que des bistrots de quartier.

Chaque édition est l'occasion d'offrir un tremplin professionnel aux cuisiniers réfugiés participants et de découvrir d'autres saveurs, d'autres cultures autour d'une assiette.

Reportage d'Emmanuel Moreau "Au café du coin " dans le 11 eme arrondissement