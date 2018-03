Un site de généalogie recueille des millions de photos de tombes envoyées par ses utilisateurs. Ce cimetière virutel est une source d'information inestimable pour qui recherche ses ancêtres. Toutes ces photos sont consultables gratuitement .

Les arbres généalogique d'aujourd'hui se sont enrichis de données scientifiques © Getty / bubaone

Les arbres généalogiques d'aujourd'hui ont évolué. Les nouvelles technologies ont permis d'accrocher de nouvelles feuilles à leurs branches. Aujourd'hui les analyses scientifiques s'invitent dans la généalogie. Au salon mondial de Rootstech, à Salt Lake City, en février dernier plusieurs stands commercialisaient des tests adn.

Le site Geneanet est un des leaders du secteur en France. Il compte deux millions de passionnés de généalogie. Celui-çi fonctionne beaucoup grâce aux travail collaboratif et l'entraide entre ses membres.

Sauvons nos tombes

Parmi les actions développées par ce site, il y a "Sauvons nos tombes". Geneanet invite ses millions d'utilisateurs à aller photographier les tombes des cimetières. Celles -ci sont des sources d'informations inestimables pour les 10 millions de passionnés de généalogie en France. On y trouve gravé dessus des noms, souvent toute une filiation, avec en plus des dates de naissance et de décès.

Les photos sont indexées et consultables gratuitement

Les membres de l'association envoient les photos prises dans le cimetiere de leur village, ils peuvent aussi participer au travail d'indexation. Grace à cette action, le site constitue un immense cimetiere virtuel ou les tombes ne peuvent disparaitre, les noms s'effacer...

Christophe Becker directeur de Geneanet et Sophie Claramon en charge du programme "Sauvons nos tombes" au micro d'Emmanuel Moreau