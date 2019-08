Un jeune entrepreneur mexicain transforme des déchets agricoles en substitut de sucre pour lutter entre autre contre l’obésité. Le pays compte 14% de diabétiques.

Une alternative au sucre trouvée au Mexique © Getty / Hero Images

L’histoire de la startup XiliNat, créée par Javier Larragoiti, est une histoire de famille. Javier avait 18 ans lorsqu’il a appris que son père était diabétique. Il a alors cherché des alternatives aux produits sucrés pour inciter son père à manger plus sainement, mais il n’a pas trouvé grand chose. Il a donc décidé de trouver par lui-même.

Une piste prometteuse à la campagne

Javier a donc consacré ses études et le début de sa vie professionnelle à la recherche de solutions. Son diplôme d’ingénierie chimique et de biochimie en poche, il a eu de nombreuses expériences au sein des équipes Recherche & Développement de grands groupes, mais il n’était pas satisfait des nouveaux produits chers et chimiques créés... C’est à la campagne qu’il a trouvé une piste prometteuse : un jour, visitant une ferme de l’état de Puebla, il est tombé nez à nez avec une montagne de déchets organiques issus de la culture de maïs. Des tonnes de tiges et de feuilles qui restent après la récolte étaient destinées à être incinérées.

Convertir les déchets agricoles

Il a pensé à sa sœur dentiste. Elle avait fait une thèse sur les propriétés sucrantes du xylitol, un édulcorant qui contient 40% de calories en moins que le sucre et qui n’engendre pas de caries. Or, le xylitol peut être produit à partir de xylose, un sucre végétal lui-même naturellement présent dans le maïs en quantité abondante. Ce fut le déclic pour Javier : pourquoi ne pas convertir ces déchets agricoles en une alternative au sucre peu calorique et bon marché ? C est ainsi qu’il a crée la startup XiliNat en 2017.

Une matière première bon marché

Certes, le xylitol est un additif utilisé depuis les années 1950. Mais avec sa startup XiliNat, Javier a une approche nouvelle dans la mesure où il parvient à obtenir son xylitol à partir de déchets, ce qui lui assure une matière première très bon marché. Et grâce à la récompense qu’il vient de recevoir pour sa découverte, il va pouvoir faire bénéficier son produit à un plus large public et apporter un complément de ressources aux cultivateurs de mais.

En ligne et en boutique

Aujourd’hui, Javier vend son produit dans sa boutique en ligne. Lauréat du concours Chivas Venture, il a recu 310 000 dollars, ce qui va lui permettre de se développer. Avec cette belle somme, il compte décupler son impact en modernisant son processus de production et en commercialisant son produit dans divers points de vente au Mexique pour le rendre accessible au plus grand nombre. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 14% des Mexicains sont diabétiques, et il s’agit de la première cause de mortalité du pays, avec plus de 80 000 décès par an.

Les explications d'Emma Stokking de l'agence Sparknews au micro d'Emmanuel Moreau