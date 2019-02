A Bruxelles un collectif s'est constitué pour réaménager le mobilier urbain anti sdf. Il agit sans casser ni degrader afin de rendre la ville accessible à tout le monde.

mobilier urbain anti sdf © Getty / Lucas Schifres

Il y a quelques jours la fondation abbé Pierre a dénoncé les dispositifs anti sdf qui empêchent de s’assoir ou de se coucher dans l’espace public. Dans le même esprit, à Bruxelles un collectif mène le combat.

Le collectif design for every one

Laurent Toussaint et Charlotte ont fondé il y a moins de deux ans le collectif Design for every one. Ils souhaitent par leurs actions montrer la façon dont le mobilier urbain, les bancs, les abri bus... excluent plus ou moins intentionnellement.

Sans casser, sans dégrader

Les membres du collectif respectent le mobilier en place tout en apportant une touche militante. Ils le transforment en ajoutant des pièces de bois récupérées dans la rue, et façonnées par eux. Un banc orné d'arceaux qui empêche de se coucher sera recouvert d'un assemblage qui rendra sa surface plane....

Toutes les explications de Laurent Toussaint et Charlotte de Design for every one au micro d'Emmanuel Moreau