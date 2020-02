Le livre audio est une idée de cadeau qui fait autant plaisir aux parents qui l'enregistrent qu'aux enfants qui l'écoutent.

Le livre illustré accompagne le texte enregisré sur CD © Nos chers enfants

Une maman de trois enfants a eu l’idée de créer des livres qui nous parlent. Les textes tirés de la littérature jeunesse sont enregistrés en studio par les parents et offerts sous forme de CD à écouter et réécouter à l'infini.

La famille Rataton

Apres avoir travaillé dans le digital marketing pour une grande entreprise de cosmétiques, Anne Williamson a décidé de changer de vie et de monter "Nos chers enfants". Cette startup permet d'enregistrer de façon professionnelle des textes de la littérature jeunesse. Flammarion jeunesse séduit par l'idée de voir des parents venir enregistrer dans des locaux professionnels des histoires pour leur enfant a été la première maison d'édition à donner son accord. Les contes du Père Castor occupent ainsi une bonne place dans le catalogue. La famille Rataton et ses souris font parties des contes les plus demandés...

Une grand mère et sa petite fille , derrière le micro

Les séances, toujours chaleureuses se déroulent de la même façon. Anne Williamson reçoit les parents à qui elle a envoyé au préalable le texte qu'ils ont choisi. Après quelques conseils, ils passent en studio. La séance d'enregistrement va durer environ une heure. Ce sont souvent le père et la mère qui se prêtent au jeu, mais il arrive tout aussi fréquemment que les grands parents souhaitent se mettre en scène. Anne a aussi assisté à un enregistrement ou une grand-mère avait invité sa petite fille à venir enregistrer avec elle.

Mise en onde

Une fois l'enregistrement terminé, tout un travail de mise en onde est réalisé. Des ambiances sonores, des musiques composées spécialement pour chaque livre sont rajoutées aux voix par Anne et l’ingénieur du son pour rendre plus magique encore le récit.

Un CD écouté par les parents comme les enfants

A la découverte du CD , les enfants, tout en feuilletant le livre qui compose le coffret cadeau, sont émerveillés d'entendre les voix familières incarner les héros de l'histoire. Les conteurs sont aussi satisfait de se reconnaître tout en pensant que ce cadeau aura encore une autre valeur dans 10 ou 20 ans. La startup a des studios d'enregistrement à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes , Marseille.

Les explications de Anne Williamson fondatrice de Nos chers enfants au micro d'Emmanuel Moreau