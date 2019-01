Internet est une nouvelle source de pollution qui augmente d'année en année. Une application permet de réduire la consommation inutile d’énergie de nos smartphones.

8,5 milliards de smartphones dans le monde © Getty / PeopleImages

Internet pollue. Cette technologie consomme aujourd’hui 10% de l’énergie mondiale. Et cette consommation augmente d’année en année; depuis 2013, elle a doublé… Alors pour enrayer ce fléau une application a été crée afin de nous inciter à mieux utiliser nos smartphones, car chaque geste compte.

Revoir certains de nos réflexes

Comme pour mieux se faire entendre, elle prend la forme d’assistant vocal dont le but est de nous aider à revoir certains de nos réflexes.

Pas moins mais mieux utiliser nos smartphones

Le principe n’est pas d’utiliser moins son smartphone mais mieux. L’application Plana scanne l’activité de notre téléphone. Elle en dresse le bilan afin de pouvoir en tirer des conclusions et le rendre moins énergivore. « L’application fait appel au bon sens des citoyens. Elle détecte les sources d’économies d’énergie et suggère ensuite des solutions », indique Inès Leonarduzzi. fondatrice de l'ONG Digital for The Planet et créatrice de Plana.

Déplacer les heures de réception des mails

L’entrepreneuse cite l’exemple du smartphone qui reste allumé la nuit. Alors que son proprietaire dort et ne consulte pas sa boite mail, le téléphone continue à envoyer des requêtes pour recevoir d’éventuel message en temps réel, ce qui entraine une émission de carbone inutile. Plana propose donc de déplacer l’heure de receptions des mails et de relever globalement ceux –ci comme par exemple au moment du réveil du propriétaire du smartphone. C’est un exemple car l’application donne d’autres infos pour limiter le gaspillage. Et pour être démonstrative l’application évalue l’impact . de ces petites actions répétées tous les jours et quelle quantité d’émission de gaz à effet de serre elles auront permis d’éviter...

Avec 8,5 milliards de smartphone dans le monde on imagine l'impact que chaque geste peut avoir....

